الخبراء الروس يحللون زورقا أوكرانيا مسيرا تمت السيطرة عليه خلال محاولة استهداف القرم

شرع خبراء مركز "بارس-سارمات" الروسي للعمليات الخاصة بدراسة خصائص زورق أوكراني مسير تمت السيطرة عليه كان من المفترض أن ينفذ هجوما على شبه جزيرة القرم.



وأفاد خبير في الوحدة يحمل رمز النداء "أدفوكات" لوكالة "نوفوستي" بأن الجماعات المسلحة الأوكرانية استخدمت زوارق مسيرة بشكل مكثف على مدى عدة سنوات لتنفيذ هجمات في مياه البحر الأسود، وهذه الزوارق مجهزة بمتفجرات يتم تفجيرها عند اصطدام الزورق بالهدف.

وأوضح الخبير للوكالة: "بحسب تصنيف وزارة الدفاع الروسية، هذا الجسم هو زورق مسير مزود بنظام ملاحة بالقصور الذاتي. وهو مصنوع على قاعدة دراجة مائية من إنتاج المكسيك. كانت الحمولة القتالية المثبتة عليه تبلغ 150 كيلوغراما (من المتفجرات). ويبلغ مدى عمل هذا الزورق حوالي 400 كيلومتر. المحرك معدل قليلا".

وأضاف أن جميع التعديلات المتعلقة بنظام التغذية بالوقود، ونظام تحسين العقد أثناء الحركة والتحكم، تم إجراؤها في أوكرانيا. وبحسب العلامات المميزة، فقد تم إدخال جميع التعديلات بطريقة بدائية.

وقال "المحامي": "خزان الوقود سعته 40 لترا. وتبلغ السرعة القصوى لهذا الزورق 90 كيلومترا في الساعة. والمدى التقديري الذي تمكنا من الحصول عليه من وحدة التحكم يبلغ حوالي 400 كيلومتر.. وكان متجها من مقاطعة أوديسا نحو مقاطعة القرم".