كندا تعتقل عسكريين متورطين في تأسيس ميليشيا معادية للحكومة

ألقت السلطات الكندية القبض على أربعة رجال بينهم أفراد من القوات المسلحة الكندية بتهمة تأسيس "ميليشيا معادية للحكومة" والتخطيط للاستيلاء على أراض في مقاطعة كيبيك.





وأعلنت الشرطة الملكية الكندية يوم الثلاثاء، توجيه اتهامات لثلاثة مشتبه بهم (تتراوح أعمارهم بين 24-25 عاما) بالتحريض على القيام بأنشطة إرهابية، فيما اتُهم المشتبه به الرابع 33 عاما بحيازة أسلحة وذلك من بين جرائم أخرى.

وقالت قوات الشرطة الوطنية إنها صادرت 16 جهاز تفجير و83 قطعة سلاح وملحقاتها ونحو 11 ألف طلقة ذخيرة ونحو 130 خزينة ذخيرة ومعدات رؤية ليلية ومعدات عسكرية أخرى.

كما تردد أن المشتبه بهم شاركوا في تدريبات عسكرية وتمارين إطلاق نار وتمارين لمواجهة المهام الصعبة، كما نفذوا "عملية استطلاع" كجزء من خطة لـ"الاستيلاء بالقوة على أراض في منطقة مدينة كيبيك".