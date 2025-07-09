يديعوت أحرونوت: اعتقال 7 جنود بتهمة إساءة معاملة زملائهم وارتكاب انتهاكات جنسية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، باعتقال 7 جنود إسرائيليين، ليل الثلاثاء، بتهمة إساءة معاملة زملاء صغار في وحدتهم بما في ذلك ارتكاب "انتهاكات جنسية".

ويخدم الجنود المعتقلون في منظومة الدفاع الجوي "حيتس" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأعلن جيش الاحتلال عن فتح تحقيق من جانب الشرطة العسكرية في "أفعال خطيرة من جنود قدامى ضد صغار"، في الكتيبة 136 للدفاع الجوي.

ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، وقعت الحوادث على مدار عدة أسابيع ضد نحو 10 جنود جدد في الوحدة.

وتضمنت المزاعم ارتكاب انتهاكات جنسية وعنف وتهديدات.

وقال جيش الاحتلال، خلال بيان: "التحقيق في مراحله الأولى، ولا يمكن التعليق على الإجراءات المتخذة في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعمل على التحقيق بشكل شامل في الشكوك وتقديم المتورطين إلى العدالة".

وأوضح جيش الاحتلال أنه "ينظر إلى أي عمل من أعمال العنف على محمل الجد، ويتبع نهج عدم التسامح مطلقا".