أعربت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان، التي تعيش في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ثماني سنوات، عن قلقها من عضوة مجلس النواب الأمريكي صومالية الأصل إلهان عمر.

وقالت عيدان في برنامج "سارة كارتر شو" عبر قناة فوكس نيوز: "إلهان عمر لا تمثلني كمسلمة، ولا تمثل ملايين المسلمين في الشرق الأوسط".

فيما أكدت إلهان في تغريدة لها عبر موقع تويتر ردا على تلك الانتقادات مؤكدة أنها قد تكون مخطئة ولكنها لا تعتقد أن ملكة الجمال تعيش في ولاية مينيسوتا التي تمثلها النائبة في الكونجرس.

Hey, I might be wrong but I don’t think you are a #MN05 resident and like that makes be not your representative 🤷🏽‍♀️ pic.twitter.com/9DmMFtljKh

خلال حديثها وصفت "عيدان" أجندة نائبة الكونجرس عن ولاية مينيسوتا بأنها "معادية لأمريكا"، مضيفة أنها شعرت بالوطن في أمريكا أكثر من العراق وأنها لم تعد تعتبر الجنود الأمريكيين أو إسرائيل "قوى شريرة"، بالرغم من أنها تربت على التفكير بهذه الطريقة منذ الطفولة، إلا أنها تشعر بالقلق من قادة الرأي الأمريكيين مثل النائبة إلهان عمر.

وردت ملكة جمال العراق لعام 2017، سريعا متهمة إلهان عمر، "بمحاولة تصدير الأيديولوجية نفسها التي فرت بسببها من الشرق الأوسط".

Seriously @IlhanMN this is your intellectual come back?

I said as a MUSLIM! I dont stand for your anti-American, anti-Semitic, Muslim Brotherhood agenda using this democracy to further YOUR & YOUR FRIENDS Islamic socialism goals of dividing & weakening our country. @SaraCarterDC https://t.co/H4OYrdM9Y6 pic.twitter.com/7CuYDy44DF