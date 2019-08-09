أعربت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان، التي تعيش في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ثماني سنوات، عن قلقها من عضوة مجلس النواب الأمريكي صومالية الأصل إلهان عمر.

وقالت عيدان في برنامج "سارة كارتر شو" عبر قناة فوكس نيوز: "إلهان عمر لا تمثلني كمسلمة، ولا تمثل ملايين المسلمين في الشرق الأوسط".

فيما أكدت إلهان في تغريدة لها عبر موقع تويتر ردا على تلك الانتقادات مؤكدة أنها قد تكون مخطئة ولكنها لا تعتقد أن ملكة الجمال تعيش في ولاية مينيسوتا التي تمثلها النائبة في الكونجرس.

Hey, I might be wrong but I don’t think you are a #MN05 resident and like that makes be not your representative 🤷🏽‍♀️ pic.twitter.com/9DmMFtljKh — Ilhan Omar (@IlhanMN) August 8, 2019

خلال حديثها وصفت "عيدان" أجندة نائبة الكونجرس عن ولاية مينيسوتا بأنها "معادية لأمريكا"، مضيفة أنها شعرت بالوطن في أمريكا أكثر من العراق وأنها لم تعد تعتبر الجنود الأمريكيين أو إسرائيل "قوى شريرة"، بالرغم من أنها تربت على التفكير بهذه الطريقة منذ الطفولة، إلا أنها تشعر بالقلق من قادة الرأي الأمريكيين مثل النائبة إلهان عمر.

وردت ملكة جمال العراق لعام 2017، سريعا متهمة إلهان عمر، "بمحاولة تصدير الأيديولوجية نفسها التي فرت بسببها من الشرق الأوسط".

Seriously @IlhanMN this is your intellectual come back?

I said as a MUSLIM! I dont stand for your anti-American, anti-Semitic, Muslim Brotherhood agenda using this democracy to further YOUR & YOUR FRIENDS Islamic socialism goals of dividing & weakening our country. @SaraCarterDC https://t.co/H4OYrdM9Y6 pic.twitter.com/7CuYDy44DF — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) August 8, 2019

مشيرة إلى أنها: "لا تؤيد أجندة الإخوان المسلمين المعادية للولايات المتحدة الأميركية والسامية التي تستخدم الديمقراطية لتعزيز أهدافكم أنتم وأصدقائكم أهداف الاشتراكية الإسلامية في تقسيم بلادنا وإضعافها"، حسب قولها.

وأضافت عيدان - 29 سنة- خلال حديثها: "إن الكثيرين يعتبرون الحرية الممنوحة لهم في الولايات المتحدة أمراً مسلماً به، وأن نساء مثل إلهان عمر ورشيدة طليب - عضوا الكونجرس- يستغلون تركيز الليبراليين على التنوع لمهاجمة البلاد، إنهم يتغذون على تعاطف الناس".

وبحسب موقع الحرة كانت عيدان التي نشأت في العراق، قد عملت مترجمة مع الجيش الأميركي، ووصلت للولايات المتحدة في 2009 ثم زارت العراق للمرة الأخيرة في 2017 ، وشاركت في مسابقة ملكة الجمال المقامة في لاس فيجاس، بعد أن نشرت صورة على حسابها على إنستجرام بجانب ملكة جمال إسرائيل في عام 2017 أدار غاندلسمان، وتلقت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي دعوات تطالب بإسقاط الجنسية العراقية عن عيدان، بسبب دفاعها عن إسرائيل وبحسب نفس الموقع فقد دعت بلدها الأم لتحقيق السلام مع إسرائيل وكانت قد قالت أنها: "بالفعل زرت إسرائيل في منتصف يونيو 2018 وتحدثت في مؤتمر للجنة الأميركية اليهودية في القدس، وليس لدي مانع من زيارة إسرائيل مرة أخرى، حتى لو سحبوا مني الجنسية، أنا إنسانة حرة وهذه حياتي ولا أقبل أن يملي علي أي شخص أوامر".