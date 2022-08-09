 لاعب طلائع الجيش: وقعت لناد جديد في صفقة انتقال حر.. وأنا زملكاوي - بوابة الشروق
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لاعب طلائع الجيش: وقعت لناد جديد في صفقة انتقال حر.. وأنا زملكاوي

إبراهيم سعيد
نشر في: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 6:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 6:15 ص

كشف علي الفيل، لاعب فريق طلائع الجيش، عن توقيعه لناد جديد، خلال فترة الانتقالات الجارية من أجل الانضمام لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

وقال الفيل، في تصريحات تلفزيونية: «هذا آخر موسم لي مع طلائع الجيش، وبعد ذلك سأصبح لاعبًا حرًا، ووقعت لناد جديد».

وأوضح: «بالفعل وقعت على عقود النادي الجديد والمفاوضات لم تستغرق ساعات، لا أريد أن أفصح عن اسمه في الوقت الحالي، احتراما لرغبتي والنادي معا».

وواصل: «أنا زملكاوي وعائلتي بالكامل زملكاوية، ولكن كرة القدم أكل عيشي، وسأبحث عن أكل عيشي في أي نادي يريد تواجدي معه».

وأتم: «فضلت حسم وجهتي المقبل مبكرا، حتى لا يتشتت ذهني وأسعى لتقديم أفضل ما لدي بالموسم الجديد».


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