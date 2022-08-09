ضبط 4 متهمين بحيازة 18 كيلو لمخدر الحشيش في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، من ضبط 4 أشخاص، عاطلين، لهم معلومات جنائية مُسجله؛ لاتهامهم بحيازة 180 طربه لمخدر الحشيش، تزن 18 كيلو جرامات، بقصد الاتجار.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 4 أشخاص بالإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهم، متخذين من نطاق دائرة قسم شرطة "ثانٍ الرمل" مسرحًا لمزاولة نشاطهم.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين لهم وألقي القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارتين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المضبوطات، ومبالغ مالية، و4 هواتف محمولة.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة محل الضبط، ومواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائهم.

ووفقًا لمصدر أمني، الاثنين، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.