بيان مشترك لقادة مصر والولايات المتحدة وقطر بشأن الأوضاع في غزة

أصدر قادة مصر وقطر وأمريكا، بيانا بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر البيان: لقد حان الوقت لوضع حد فوري للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة، وكذلك للمعاناة الطويلة للرهائن وعائلاتهم.

وأضاف: كما أنه قد حان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين.

وتابع: لقد عملنا جاهدين، نحن وثلاثتنا وفِرقنا، على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حالياً على الطاولة، حيث لم يتبقَ سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ. يستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024 وتمت المصادقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2735.

وتضمن: ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت، ولا يجب أن تكون هناك أي ذرائع من قبل أي طرف لتأجيل آخر. حان الوقت الآن للإفراج عن الرهائن، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق.

وذكر: نحن كوسطاء مستعدون، إذا اقتضت الضرورة، لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ، على النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف.

وأضاف: قد دعونا الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس أو الخميس الموافق 15 أغسطس في (الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة.