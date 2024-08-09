مصدر أمني يوضح حقيقة اقتحام منزل ومكتب محامٍ بالمنصورة

أكد مصدر أمني أن ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن الزعم بقيام قوة أمنية باقتحام منزل ومكتب أحد المحامين بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية دون وجه حق عارٍ تماماً من الصحة.

وتتمثل حقيقة الواقعة في أنه بتاريخ 5 الجاري صدر إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار (أحد العناصر الجنائية – سبق اتهامه في 5 قضايا أبرزها "ضرب - سرقة - عاهة")، وهو مقيم رفقة شقيقه "المحامي المذكور" بمنزل العائلة الكائن بالدقهلية "لا يوجد به مكتب محاماة".

وأشار المصدر إلى أن كافة الإجراءات التي اتُخذت تمت في إطار من الشرعية، ولم تحدث تجاوزات تجاه قاطني المنزل.