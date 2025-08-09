قوات الاحتلال تتوغل في 3 مناطق بريف القنيطرة جنوب سوريا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في ثلاث مناطق بريف القنيطرة جنوبي سوريا، وأجرت عمليات تفتيش للمنازل في إحداها.

وقال مراسل «تلفزيون سوريا» إن رتلاً للاحتلال، مؤلفاً من عشر سيارات، دخل قرية رويحينة متجهاً نحو قرية رسم الحلبي.

وأضافت مصادر محلية أن خمس آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.

ولفتت شبكة «درعا 24» الإخبارية المحلية إلى أن ذلك تزامن مع توغل آخر في بلدة كودنا باتجاه مزرعة العجارفة المحاذية لها، حيث نفذت قوات الاحتلال عملية تفتيش للمنازل والأراضي الزراعية هناك، دون تسجيل أي حالة اعتقال.

كما دفعت قوات الاحتلال بعشر سيارات دفع رباعي محملة بالجنود من قاعدة تل أحمر باتجاه طريق بريقة - كودنا، قرب خط وقف إطلاق النار مع الجولان المحتل.

وأقامت قوات الاحتلال حاجزاً عند سرية يُطلق عليها «السوس»، وشرعت في التدقيق بالبطاقات الشخصية للمارة، دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

وفي السياق ذاته، دخلت سيارات تابعة لجيش الاحتلال إلى قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، ولم تنسحب حتى لحظة إعداد الخبر.

وتصاعدت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا بشكل ملحوظ عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، إذ شنّت قواته مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية.