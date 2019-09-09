محافظ سوهاج: الرئيس السيسي كلفنا بإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الكهربائية

قال محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف المحافظة بإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الكهربائية، مضيفًا أن المحافظة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة صينية لإنتاج ألواح الخلايا الشمسية بطاقة 1 جيجا، مشيداً باهتمام القيادة السياسية المصرية بالبحث العلمي.

وأوضح المحافظ - في كلمته خلال افتتاح المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة الجديدة والمتجددة بجزيرة قرمان بمحافظة سوهاج اليوم /الإثنين/ بحضور وزيري الإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار، والتعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار- أن المعمل يسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل لشباب الصعيد وخاصة سوهاج، لافتا إلى أن الشباب المصري لديه القدرات البحثية والفكرية ويمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق التقدم العلمي والمعرفي بما يساهم في وضع مصر في المكانة التي تستحقها في مصاف الدول المتقدمة.

من جانبه، قال المستشار الثقافي لسفارة الصين بالقاهرة تونج وي إن المعمل القومي المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة يساهم في تطوير صناعة الطاقة الشمسية وزيادة كفاءتها، وبالتالي تلبية احتياجات مصر والمنطقة من الطاقة المتجددة وكذلك نقل التكنولوجيا، حيث سيستفيد الجانب المصري بما لدى الصين من تقنية حديثة ومزايا صناعية تنموية في مجال الطاقة الشمسية وتدريب الكوادر العملية والتقنية في مجال الطاقة المتجددة.

وأوضح المستشار الصيني أنه سيتم تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال البحوث والتطوير والارتقاء بالبحث العلمي في ذلك المجال بتمويل مشترك من وزارة العلوم الصينية والأكاديمية، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع يتضمن ثلاث مراحل: المرحلة الأولى للطاقة الشمسية، والمرحلة الثانية للكتلة الحيوية، والثالثة لطاقة الرياح.

واستمع الحضور لشرح حول المعمل الذي صمم ليكون معمل بحثي وفي نفس الوقت نموذج لخط إنتاج صناعي pilot plant لتصنيع الخلايا الشمسية السيليكونية لأول مرة في مصر والمنطقة العربية وبذلك سيكون مركز للأبحاث والتدريب على هذه التكنولوجيا في مصر والمنطقة العربية وإفريقيا حيث تتكون الألواح المنتجة من 60 خلية، وبقدرة تتراوح بين 240 وات إلى 300 وات وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمعمل 750 كيلو وات سنويا.

وكان الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقهما الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتونج وي المستشار الثقافي الصيني نيابة عن السفير الصيني، وزو لي رئيس معهد بحوث تكنولوجيا الإلكترونيات الصيني ، ووفد من وزارة العلوم الصينية قد افتتحوا المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة الجديدة والمتجددة بمقر مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد التابع لأكاديمية البحث العلمي بجزيرة قرمان بمدينة سوهاج بإجمالي استثمارات تصل إلى أكثر من 42 مليون جنيه.