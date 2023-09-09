تراجع 3% في مؤشر أسعار المنتجين بالصين الشهر الماضي

ظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم السبت، انخفاض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 3%، على أساس سنوي، في شهر أغسطس الماضي.

وتراجع المؤشر بنسبة 4ر4% في شهر يوليو الماضي، عقب انخفاض بنسبة 4ر5% في يونيو السابق عليه، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس المنصرم بنسبة 2ر0%، مقارنة بانخفاض نسبته 2ر0% في يوليو الماضي السابق عليه، حسبما أظهرت البيانات.

وأظهرت البيانات أن متوسط مؤشر أسعار المنتجين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 انخفض بنسبة 2ر3% على أساس سنوي.