اعترف جندي أوكراني من لواء المدرعات 59 يدعى يوري، بتكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر كبيرة في العدد والعتاد، وفرار الجنود من الخطوط الأمامية بجبهات القتال.



وقال في مقابلة مع صحيفة "إيكونوميست": "في ثلاثة أيام، تحول مائة (شخص) إلى عدم، منهم من هرب ومنهم من مات".

ووفقا للجندي، فإن القيادة الأوكرانية تقوم بالزج بجنود مشاة عديمي الخبرة إلى المعركة في دونباس، ويتم القضاء على هذه التعزيزات بالكامل في نهاية المطاف.

كما اشتكى قائد دبابة من لواء يغورغي 68 يحمل علامة النداء "فيزيك" أيضا من العمل الفعال للغاية لسلاح الجو والمدفعية الروسية، مشيرا إلى أن "تحركاتهم سريعة جدا تكاد تكون في الوقت الفعلي تقريبا، كل ما يتحرك دون حماية يتم تدميره".

هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد، عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه في منطقة مسؤولية قوات "سيفير"، فقدت أوكرانيا ما يصل إلى 40 عسكريا، وفي منطقة قوات "زاباد" وصلت خسائر كييف إلى 550 عسكريا.

كما فقدت القوات الأوكرانية 130 عسكريا في منطقة قوات "فوستوك"، وما يصل إلى 625 شخصا في منطقة عمليات قوات "يوغ"، ونحو 560 عسكريا في منطقة مسؤولية قوات "تسنتر"، وبلغت خسائر أوكرانيا في منطقة قوات "دنيبر" 50 شخصا.