التعليم العالي: الجامعات تشارك في مؤتمر ومعرض EAIE 2026 بجلاسكو لتعزيز حضورها الدولي وتوسيع الشراكات

شاركت الجامعات المصرية في فعاليات النسخة السادسة والثلاثين من مؤتمر ومعرض الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي (EAIE 2026)، الذي تستضيفه مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري، ويُعد من أبرز وأكبر الفعاليات الدولية المتخصصة في مجال التعليم الدولي، بمشاركة أكثر من 9 آلاف مشارك، وما يزيد على ألف مؤسسة ومنظمة، وأكثر من 250 عارضًا من مختلف دول العالم.

وتمثل فعاليات المؤتمر منصة دولية مهمة للتواصل وتبادل الخبرات، والتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجال التعليم الدولي، إلى جانب بحث فرص التعاون وبناء الشراكات بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والجهات المعنية بالتعليم الدولي، بما يدعم جهود الجامعات المصرية في تعزيز حضورها على الساحة الدولية وتوسيع مجالات تعاونها مع المؤسسات التعليمية والبحثية حول العالم.

وتأتي المشاركة المصرية في ضوء توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تدويل منظومة التعليم العالي، وتعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الأكاديمية والبحثية مع المؤسسات الدولية، فضلًا عن الترويج للبرامج والفرص التعليمية والبحثية التي توفرها الجامعات المصرية، ودعم جهود جذب الطلاب الدوليين، بما يعزز مكانة مصر كمقصد إقليمي ودولي للتعليم العالي.

وتشهد النسخة الحالية من المؤتمر والمعرض مشاركة 24 جامعة مصرية، في حضور يعكس ما تشهده منظومة التعليم العالي المصرية من تنوع وتطور، ويتيح للجامعات المشاركة استعراض برامجها الأكاديمية والبحثية، وإبراز مجالات التميز والتخصص لديها، والتعريف بالفرص المتاحة للدراسة والتعاون الدولي، إلى جانب التواصل المباشر مع المؤسسات والجامعات الدولية وبحث فرص التعاون والشراكة.

وتتضمن المشاركة المصرية عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين ممثلي الجامعات المصرية ونظرائهم من الجامعات والمؤسسات الأوروبية والدولية، لبحث سبل تطوير برامج أكاديمية مشتركة ومزدوجة الدرجات، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون في المشروعات البحثية، وجذب الطلاب الدوليين، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الراغبة في تعزيز حضورها وشراكاتها الأكاديمية والبحثية داخل مصر.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستهدف من خلال هذه المشاركة البناء على اللقاءات والمباحثات التي تجريها الجامعات المصرية خلال المؤتمر والمعرض، وتحويلها إلى شراكات مؤسسية وبرامج ومشروعات تعاون قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز تنافسية الجامعات المصرية دوليًا، ودعم تبادل المعرفة والخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات الدولية.

كما تمثل المشاركة المصرية في «EAIE 2026» امتدادًا للحضور المتنامي للجامعات المصرية في هذا المحفل الدولي خلال السنوات الأخيرة، واستكمالًا لمشاركتها في نسختي المؤتمر السابقتين، اللتين أقيمتا في مدينة تولوز الفرنسية عام 2024، ومدينة جوتنبرج السويدية عام 2025، بما يعكس حرص الجامعات المصرية على مواصلة الانفتاح على التجارب الدولية، وتعزيز حضورها في المحافل التعليمية العالمية، وتوسيع نطاق التعاون والشراكات مع مؤسسات التعليم العالي حول العالم.