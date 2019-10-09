تحرير طالب عقب اختطافه وطلب 5 ملايين جنيه فدية لإطلاق سراحه بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن الدقهلية، من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طالب بالدقهلية ومساومة أهليته لدفع 5 ملايين جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

ورد بلاغ لمركز شرطة المطرية من طالب، بأنه حال عودته وبصحبته صديقه "طالب"، مستقلان دراجة نارية قيادته، ولدى وصولهما لمنزل صديقه اعترضتهما سيارة ملاكي وترجل منها شخصان بحوزة أحدهما سلاح ناري والآخر سلاح أبيض، واصطحبا صديقه عنوة للسيارة وهربوا به، ولاحقاً تلقى والد المجني عليه اتصالاً تليفونياً من مجهول طلب خلاله 5 ملايين جنيه كفدية لإطلاق سراح نجله.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومباحث الدقهلية بقيادة اللواء سيد سلطان، أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة 5 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة- وبتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجني عليه من مكان احتجازه بمزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بنطاق أمن الإسماعيلية.

وبقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات بالتنسيق وقطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن الإسماعيلية والسويس، حيث أمكن ضبطهم جميعا وبحوزتهم (بندقية خرطوش - سلاح أبيض "سكين").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقر أحدهم بتخطيطه لارتكاب الواقعة بقصد الحصول على مبلغ الفدية، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة على النحو السابق باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم واحتجاز المجني عليه بمزرعة خاصة بأحد المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.