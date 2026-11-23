أفادت تقارير بأن قوات حرس الحدود الإيرانية أطلقت النار على ثلاثة مهاجرين أفغان، بينهم امرأة وطفل صغير، مما أدى إلى مقتلهم في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، فيما اتهمت منظمة حقوقية أفرادا من قوات الأمن بإخفاء جثامين الضحايا تحت الصخور عقب إطلاق النار.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان "حال وش"، أمس السبت، بأن الواقعة حدثت أول أمس الجمعة في منطقة "بشه راهي" الحدودية التابعة لمدينة سراوان ، حيث يتردد أن الجيش وحرس الحدود الإيراني أطلقوا النار على مجموعة من المهاجرين الأفغان كانوا يحاولون عبور الحدود، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس" اليوم الأحد.

وأفادت المنظمة بأن الضحايا الثلاثة، وهم رجل وامرأة وطفل، أُصيبوا بطلقات نارية في الرأس.

ونشرت المنظمة أيضا مقاطع فيديو تُظهر جثامين الضحايا الثلاثة مغطاة بالصخور.