تتزايد المخاوف بشأن التلوث بالمواد السامة في الأنهار الرئيسية بشمال تايلاند والمجاري المائية العابرة للحدود، حيث كشف استطلاع للرأي أُجري على مستوى البلاد عن مخاوف واسعة النطاق تتعلق بسلامة الغذاء ومياه الشرب والصحة العامة.

وشمل استطلاع "سوان دوسيت"، الذي أجرته جامعة "سوان دوسيت"، 1193 شخصا من مختلف أنحاء البلاد عبر مقابلات إلكترونية وأخرى مباشرة خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وأظهر الاستطلاع أن 94ر46% من المشاركين يشعرون بقلق بالغ إزاء وجود مواد سامة في الأنهار، وفقا لصحيفة ذا نيشن التايلاندية.

وسلط الاستطلاع الضوء على مخاوف من أن يهدد تلوث الأنهار الإمدادات الغذائية اليومية، وخاصة الأسماك والخضراوات والأرز.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن مخاوف الجمهور لا تقتصر على الأضرار البيئية، بل تمتد إلى المخاطر المحتملة الناجمة عن تلوث الأغذية ومياه الشرب.

وأكدت الدكتورة بورنبان بواثونج، رئيسة مركز استطلاعات الرأي بجامعة "سوان دوسيت"، ضرورة تعزيز الشفافية وتشديد إنفاذ القوانين البيئية واتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة التلوث من مصدره.

وشددت على أن نشر نتائج الفحوص بشكل علني ومعالجة الأسباب الجذرية للتلوث أمران أساسيان لاستعادة ثقة الجمهور في استجابة الحكومة.