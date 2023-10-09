ما تزال المواجهة مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس، منذ انطلاق العملية العسكرية المباغتة "طوفان الأقصى" التي نفذتها الحركة، أمس بإطلاق آلاف الصواريخ نحو مستوطنات غلاف غزة، وتوغل مقاتليها عبر البحر والبر والجو إلى داخل المدن والمستوطنات المحيطة بالقطاع، والاستيلاء على مركبات عسكرية واسر عدد كبير من المدنيين والعسكريين الإسرائيليين.

وكردة فعل متوقعة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات جوية مكثفة على القطاع، أدت لارتقاء أكثر من 500 شهيد فلسطيني وأكثر من ألفي مصاب، بينما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، ارتفاع عدد قتلى المستوطنين إلى 700 قتيل وإصابة أكثر من 2000 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

تباين ردود الأفعال تجاه عملية طوفان الأقصى

- الجامعة العربية

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بإدراج إسرائيل بجيشها ومستعمريها على لائحة العار للجهات التي تنتهك حقوق الطفل في النزاعات المسلحة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم (1612).

وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية، خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته العادية (54) بجنيف تحت البند السابع من جدول الأعمال المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ضرورة الإبقاء على البند السابع كبند دائم على أجندة المجلس والضغط على إسرائيل لوقف السياسات الاستيطانية وتسليح المستوطنين، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

- الأمم المتحدة

نددت الأمم المتحدة بـ "شدة" هجوم حركة حماس على إسرائيل، على لسان موفدها الخاص للشرق الأوسط تور فينيسلاند الذي دعا لوقف "الهجمات" على الفور، مشيرا إلى أنه "على تواصل وثيق مع كل الأطراف" لطلب حماية المدنيين بصورة خاصة.

- مصر

حذرت وزارة الخارجية المصرية في بيانها السبت، من عواقب وخيمة لتصعيد التوتر بين إسرائيل الفلسطينيين، داعية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، مشيرة لضرورة وقف الاستفزازات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ودعت مصر، الأطراف الفاعلة دوليًا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

- قطر

حمّلت وزارة الخارجية القطرية إسرائيل وحدها مسئولية التصعيد الجاري الآن، بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية، والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والحيلولة دون اتخاذ هذه الأحداث ذريعة لإشعال نار حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

- السعودية

وقالت الخارجية السعودية، إن المملكة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة، ودعت للوقف الفوري للتصعيد، وذكّرت بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.

- العراق

أكدت الحكومة العراقية، موقفها الثابت من دعم الشعب الفلسطيني، في بيان لها، يوم السبت، مشيرةً إلى أن ما يحدث اليوم هو نتيجة للقمع الذي تعرض له الفلسطينيون لعقود.

وحذر البيان من استمرار التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية؛ لأنه سينعكس على استقرار المنطقة.

- الاتحاد الإفريقي

ناشد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، وضع حد للنزاع بين إسرائيل وحركة حماس، داعيا الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات دوم شروط مسبقة لتطبيق مبدأ "دولتين تعيشان جنبا إلى جنب".

- أمريكا

أعلنت الإدارة الأمريكية، مساء السبت، عن مذكرة تفاهم، بتقديم مساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بقيمة 8 مليارات دولار، فيما أعلن البنتاجون أمس بدء إرسال أولى المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة تقف جنبًا إلى جنب مع إسرائيل ولن تتخلى عن دعمها، وطالب بايدن فريقه بالتواصل مع مصر والأردن وقطر والعراق والشركاء الأوروبيين والسلطة الفلسطينية، من أجل تهدئة الأوضاع في فلسطين.

- روسيا

دعت روسيا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى ضبط النفس، وقال موفد الكرملين للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف: "نحن على اتصال مع الجميع مع الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب".

- فرنسا

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هجمات حماس، قائلا: "أدين بشدة (الهجمات الإرهابية) التي تضرب إسرائيل حاليا وأعرب عن تضامني الكامل مع الضحايا وعائلاتهم وأحبائهم".

- بريطانيا

أدانت المملكة المتحدة عملية طوفان الأقصى في بيان صدر السبت عن وزير الخارجية جيمس كليفرلي، الذي كتب عبر منصة إكس "تويتر" قائلا: "المملكة المتحدة ستساند على الدوام حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

- تركيا

حض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل والفلسطينيين على "التصرف بعقلانية"، داعيا إلى للامتناع عن "الأعمال العدائية" التي تؤدي لتفاقم الوضع.

- ألمانيا

نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عبر منصة "إكس" عملية" طوفان الاقصى" قائلة: "أندد بشدة الهجمات الإرهابية على إسرائيل من غزة، يجب أن يتوقف العنف وإطلاق الصواريخ على المدنيين الأبرياء الآن نتضامن بشكل كامل مع إسرائيل وحقها بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب".

- أوكرانيا

أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية عبر الشبكات الاجتماعية عملية طوفان الأقصى قائلة: "أوكرانيا تدين بحزم الهجمات الإرهابية الجارية على إسرائيل بما في ذلك إطلاق الصواريخ على السكان المدنيين في القدس وتل أبيب، نعرب عن دعمنا لإسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها وشعبها".

- إسبانيا

قال خوسيه مانويل ألباريس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، عبر منصة "إكس": "نندد بشدة بالهجمات الإرهابية بالغة الخطورة التي تنطلق من غزة ضد إسرائيل لقد تأثرنا جدا بهذا العنف العشوائي كل تضامننا مع الضحايا".

- الإمارات

أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وشددت على ضرورة وقف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين، وقدمت خالص التعازي لجميع الضحايا الذين سقطوا من جراء أعمال القتال الأخيرة.

ودعت الخارجية الإماراتية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة، ودعت لضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي.