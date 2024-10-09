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ماذا يعني الدخول في مرحلة اقتصاد حرب؟ متحدث الحكومة يوضح

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 9:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 9:29 م


أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، معنى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، والتي قال فيها إن الدولة ستضطر للدخول في مرحلة «اقتصاد حرب» حال تفاقم الأوضاع بالمنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «اقتصاد الحرب» يعني اتخاذ إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي، لمواجهة أي نقص في سلاسل الإمداد.

واستشهد بما واجهته جميع دول العالم من نقص في سلاسل الإمداد للسلع الأساسية، خلال أزمة جائحة كورونا، قائلًا إن الدولة اتخذت وقتها مجموعة من الإجراءات لمواجهة التداعيات.

وأوضح أن الإجراءات تضمنت وقتها الاستيراد من مصادر أخرى، وبناء مخزون استراتيجي على المستوى المحلي.

وأكد حرص الحكومة على تدبير احتياجات المواطنين والسلع الأساسية المستوردة من الخارج، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي لسلع قد تشهد نقصًا في سلاسل توريدها.

وأكمل: «كل دولة لها خطة طوارئ للتعامل مع أي نقص في الإمدادات خلال أوقات الأزمات، وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي».

وطمأن المواطنين بأن «الدولة تعمل على مواجهة أسوأ السيناريوهات»، مؤكدًا أن «الدولة لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر».

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