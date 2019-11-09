بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على سقوط جدار برلين، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الدفاع عن الحرية المحققة وإلى مزيد من الحزم في مواجهة الكراهية والعنصرية.

كما طالبت ميركل مواطني بلادها خلال الاحتفالات الرئيسية بهذه الذكرى في برلين اليوم السبت بعدم السماح لأحد بتثبيط همتهم.

وقالت ميركل في "كنيسة المصالحة" المقامة على ممر الموت السابق لجدار برلين في شارع بيرناو: "ليس هناك جدار يُقصي الناس ويُقوض حريتهم لا يمكن اختراقه مهما بلغ طوله وعرضه".

ويعتبر شارع بيرناو رمزا للانقسام الألماني، وعندما شُيد الجدار في عام 1961، أصبحت المنازل المبنية في واجهة الشارع في شرق برلين، بينما رصيف المشاة في الغرب.

وتذكرت ميركل أيضا كنيسة المصالحة التي كانت مقامة قديما في هذا الموضع، والتي تم تفجيرها بناء على طلب جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) في عام 1985.

وقالت المستشارة الألمانية اليوم: "لم يكن هذا سوى عملا لازدراء البشر"، وفي الوقت ذاته أشادت بالأشخاص الذين تصدوا لحزب الوحدة الاشتراكي الذي تولى زمام الحكم في ألمانيا الشرقية، وقالت: "أتذكر الأشخاص الذين قتلوا أمام السور، لأنهم كانوا يبحثون عن الحرية"، وأشارت ميركل في الوقت ذاته إلى نحو 75 ألف شخص تم اعتقالهم في ألمانيا الشرقية لأنهم سعوا أيضا للحرية، وتابعت قائلة: "اتذكر الذين تم قمعهم واضطروا لدفن أحلامهم".

يشار إلى أن سقوط سور برلين أنهى تقسيم ألمانيا إلى شطرين شرقي وغربي على مدار أكثر من 28 عاما. وبحسب معلومات بحثية، لقي 140 شخصا، على الأقل، حتفهم عند جدار برلين على يد النظام الحاكم في ألمانيا الشرقية سابقا.