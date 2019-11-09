نقل نجل المليارير الفلبيني لوسيو تان إلى المستشفى عقب سقوطه أثناء مباراة سلة

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ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن لوسيو "بونج" تان، رئيس مجلس إدارة شركة "بال هولدينجز" ونجل الملياردير الفلبيني لوسيو تان، قد نقل إلى المستشفى اليوم السبت إثر سقوطه أثناء مباراة لكرة السلة، حيث يخضع للملاحظة.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن بيان لأسرة تان الابن، أفاد بأن حالته الصحية مستقرة وأنه يرقد حاليا بمركز "الكاردينال سانتوس" الطبي في "سان جوان" بمنطقة العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأوضحت الأسرة في البيان أن تان سيجري التحاليل والفحوص التشخيصية اللازمة، وطالبت "الإعلام والجمهور باحترام خصوصيتها... في هذا الوقت الصعب."

يشار إلى أن شركة "بال هولدينجز" هي الشركة الأم للخطوط الجوية الفلبينية، كبرى شركات الطيران في البلاد.