 الصحة الروسية: سلالة دلتا يمكنها تجنب تأثير الأجسام المضادة والتسبب بأمراض خطيرة - بوابة الشروق
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الصحة الروسية: سلالة دلتا يمكنها تجنب تأثير الأجسام المضادة والتسبب بأمراض خطيرة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:29 م

أكد كبير متخصصي الأمراض المعدية بوزارة الصحة الروسية، فلاديمير تشولانوف، أن سلالة دلتا المتحورة عن فيروس كورونا؛ يمكنها تجنب تأثير عمل الأجسام المضادة والتسبب بأمراض خطيرة.

وقال تشولانوف، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن سلالة دلتا تمتلك خصائص تمكنها من الانتقال بشكل أسرع من شخص إلى آخر وتجنب تأثير عمل الأجسام المضادة المتكونة بعد الشفاء من الأمراض وتلقي اللقاحات، أي أنها قادرة على التسبب في حالة أكثر خطورة من المرض مع احتمال أكبر لحدوث نتائج غير مواتية".

وأضاف أن سلالة دلتا تختلف اختلافا كبيرا في الخصائص عن السلالة الأساسية، التي بدأ منها الوباء.

وأكدت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، آنا بوبوفا - مؤخرا - أن 97% من الحالات المصابة بكورونا في روسيا في سبتمبر الماضي كانت من نصيب دلتا.

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