الرجاء يحدد موعد سفره إلى قطر لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

استقر الجهاز الفني لفريق الرجاء المغربي، على الدخول في معسكر مغلق يوم 12 من شهر ديسمبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الأهلي النارية، في كأس السوبر الإفريقي.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كان قد رفض طلب الرجاء المغربي، بتأجيل موعد إقامة مباراة السوبر الإفريقي، والذيي حدده الكاف رسميًا يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت عدد من التقارير الصحفية المغربية الصادرة اليوم الخميس، إلى أن الرجاء سيدخل معسكر مغلق بمركز محمد السادس، يوم 12 المقبل، استعدادًا للأهلي.

وحدد الجهاز الفني للرجاء، يوم 18 ديسمبر الجاري، موعدًا لسفر بعثة الفريق إلى قطر، لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي.

ويخوض الأهلى مباراة كأس السوبر الإفريقى بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، في المقابل توج الرجاء المغربي بلقب الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن الأهلى هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقى بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي.