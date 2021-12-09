قال فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، إنّ لبنان في حاجة لتضافر الجهود العربية لإنقاذه من الظروف الصعبة التي يمر بها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة "النهار"، مساء الخميس، أن لبنان يعاني من انهيارات على أكثر من صعيد، مرجعًا ذلك لما أسماها حالة الاستعصاء على الإصلاح.



وأوضح أن هناك تدخلات دولية في لبنان إلى جانب انتشار الأسلحة بكثرة في ظل سيطرة حزب الله وإيران على مفاصل البلاد، وهو ما قاد الدولة إلى وضع خطير معيشيًّا ومؤسساتيًّا.



وأشار إلى أنّ الفرق السياسية لا تتعامل بالطريقة الصحيحة فيما يخص احترام الدستور واحترام الدولة، والالتزامات المحلية والدولية.



ورأى أنّ السلطة السياسية تستخدم القضاء ضد كمخلب ضد الخصوم السياسيين، معتبرًا أن هذا الأمر يتطلب تضافرًا في الجهود العربية من أجل دعم لبنان.



وفيما وصف لبنان بالبلد المختطف، فقد أكّد أن الوقوف العربي إلى جانبه يعدِّل من الاختلال في التوازنات الداخلية والخارجية.