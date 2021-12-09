داوود حسين: أشرف عبد الباقي كان بوابتي لدخول السينما المصرية والعربية

قال الفنان داوود حسين، إن بوابة دخوله للسينما المصرية والعربية كان الفنان أشرف عبد الباقي، من خلال فيلم على جنب يا أسطى.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "وشوشة" على شاشة "النهار"، مساء الخميس، أنّ فيلم عندليب الدقي تم طرحه قبل فيلم على جنب يا أسطى، رغم أنّ فيلمه مع أشرف عبد الباقي تم تصويره أولًا.



وتحدّث عن فيلم عندليب الدقي مع الفنان محمد هنيدي، ووصف الكواليس بأنّها كانت مميزة، مشيرًا إلى أجواء العمل كانت مريحة للغاية.



وأوضح أنّ شارك في فيلم مصري آخر وهو كنجر حبنا مع الفنان رامز جلال، إلى جانب مشاركته في أعمال درامية مصرية بينها "يا أنا يا إنتي"، و"9 جامعة الدول" مع الفنان الراحل خالد صالح.



وتابع: "خالد صالح كان فنانًا حقيقيًّا، وكان خلوقًا.. شكّل مزيجًا مميزًا بين الإنسانية والإبداع".