واشنطن توافق على إمكانية بيع قذائف دبابات عيار 120 ملم لإسرائيل بنحو 106 ملايين دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم السبت، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع لقذائف دبابات عيار 120 ملم ومعدات ذات صلة لإسرائيل، مقابل ما يقدر بنحو 106.5 مليون دولار.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، أضاف «البنتاجون» في بيان إن البيع سيكون من مخزون الجيش الأمريكي.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن البيع يشمل قذائف دبابة M830A1 شديدة الانفجار متعددة الأغراض، مع جهاز تتبع (MPAT)، ومعدات ذات صلة.

وأمس الجمعة، قال مسئول أمريكي حالي وآخر سابق لـ«رويترز»، إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات «ميركافا» الإسرائيلية، من أجل أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في الحرب الحالية في غزة.

وتزيد قيمة الصفقة المحتملة على 500 مليون دولار، وهو ليس جزءاً من طلب تكميلي للرئيس جو بايدن بقيمة 110.5 مليار دولار، يتضمن تمويلاً لأوكرانيا وإسرائيل.

وتخضع العملية لمراجعة غير رسمية من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

ونقلت «رويترز» عن مسئول أمريكي حالي، وعن المسئول السابق في وزارة الخارجية جوش بول، قولهما إن الخارجية الأميركية تضغط على لجنتي الكونجرس للموافقة بسرعة على الصفقة، في مواجهة اعتراضات من مدافعين عن حقوق الإنسان تتعلق باستخدام أسلحة أمريكية الصنع في الصراع.

وقال بول لـ«رويترز»: «عُرض هذا على اللجنتين في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن المفترض أن يكون أمامهما 20 يوماً لمراجعة المسائل الإسرائيلية. وتطالبهما (وزارة الخارجية) بإقرارها الآن».