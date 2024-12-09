الأردن يدين احتلال إسرائيل أراض سورية

عبر نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، عن موقف الأردن في إدانة دخول الاحتلال الإسرائيلي إلى أراض سورية، وسيطرتها على المنطقة العازلة.

وأكد الصفدي، أمام مجلس النواب صباح الاثنين، دعم الأردن لعملية سياسية في سوريا يختارها الشعب السوري، وأن يكون القرار سوريا، مشيرا إلى أن حل قضية اللاجئين هي بعودتهم إلى وطنهم.

وأوضح أن «تعليمات الملك عبدالله الثاني، هي استمرار تقديم الدعم والمساعدة لسوريا وإعادة بناء مؤسساتها»، مؤكدًا أن «استقرار سوريا وأمنها مصلحة استراتيجية للأردن والمنطقة العربية برمتها».

هذا وأدان الصفدي دخول إسرائيل إلى أي قطعة من أرض سوريا، واعتبره خرقا للقانون الدولي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريحات نقلتها «يديعوت أحرونوت»، إن الجيش استولى الليلة الماضية، على نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سوريا، وأنه أمر بإنشاء مجال أمني خال من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي تهدد إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن انهيار اتفاقية فصل القوات بين إسرائيل وسوريا لعام 1974، واحتل الجيش الإسرائيلي منطقة جبل الشيخ الحدودية والمنطقة العازلة مع سوريا.