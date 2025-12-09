أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، متابعته للوضع العالمي للأوبئة والأمراض خلال هذا الموسم، مضيفًا أن الفايروس المنتشر ببريطانيا هو متحور الإنفلونزا أ H3N2.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، أن شدة المتحور السائد في بريطانيا أعلى من المعدلات الطبيعية، ما أدى لزيادة أعداد الحالات التي دخلت المستشفيات، بالإضافة لارتفاع الإصابات داخل مدارسها.

وقال إن مؤشرات متابعة الفايروسات تتمثل في، تحديد نوع الفايروس بشكليه القديم والجديد، والتغيرات في تركيبه، بالإضافة لأعداد الإصابات وشدتها، بجانب دخول المستشفيات وأعداد الوفيات.

وذكر أن المتحور البريطاني H3N2 مشابه للمتحور المصري H1N1، موضحًا أن أعراضهما متشابهه، وأن الاختلاف يكمن في شدة الأعراض وتحوره لتجاوز مناعة الأجسام.

وتابع أن التحور حالة تحدث للفايروسات والجراثيم يتغيير فيها تركيبها المناعي لمواجهة مناعة جسم الإنسان.

وأوضح أن المتحور البريطاني هو الأطول مدة والأكثر شدة في الأعراض، نافيًا وقوع أي وفيات على الرغم من زيادة الأعداد داخل المستشفيات، وخصوصًا أصحاب الأمراض الصدرية المزمنة.

وعلق قائلًا: "الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية"، ونصح المواطنين بعدم الخروج من الأماكن الدافئة للبرادة مباشرة وتغطية الأنف والفم، بالإضافة للالتزام الفراش في حالة الإصابة بالبرد، وتجنب المضادات الحيوية إلا في حالة الإصابات التنفسية البكتيرية.

وتابع أنه يجب استشارة الطبيب المختص في حالة الإحساس بأي مشاكل تنفسية أوصعوبة في التنفس أو ألم في الصدر .