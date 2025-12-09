فيفا يسعى لاستغلال مبيعات تذاكر مونديال 2026 لمساعدة 100 ألف طفل حول العالم

يستهدف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاستغلال مبيعات تذاكر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، لمساعدة أكثر من 100 ألف طفل حول العالم.

قال فيفا في بيان صادر عن مركزه الإعلامي اليوم الإثنين إن صندوق "جلوبال سيتيزن" للتعليم الذي ساهم في تأسيسه رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، كان حاضرا بقوة في قرعة مونديال 2026 التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في واشنطن، ويدعو للعمل بقوة من أجل دعم التعليم العالمي.

وأضاف أن أعضاء المجلس الاستشاري للصندوق شاركوا أفكارهم الملهمة مع الجمهور العالمي، حيث يهدف الصندوق إلى توفير تعليم عالي الجودة وتطوير كرة القدم لفائدة 100 ألف طفل حول العالم، حيث تستهدف المبادرة جمع 100 مليون دولار أمريكي من مبيعات تذاكر كأس العالم.

ودعا إنفانتينو في رسالة بالفيديو كلا من هيو إيفانز المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنظمة "جلوبال سيتيزن"، والممثل الأسترالي هيو جاكمان، والمغنية وكاتبة الأغاني الكولومبية شاكيرا، والنجم البرازيلي كاكا، أحد أساطير الفيفا، والرئيس المشارك لبنك أمريكا، جيم دي ماري، الجمهور العالمي إلى التفكير في كيف يساهم الوصول إلى التعليم الجيد جنبًا إلى جنب مع متعة اللعبة في إحداث تغيير هادف ودائم.

أضاف إنفانتينو "بمناسبة كأس العالم للأندية 2025، تبرعنا بدولار واحد عن كل تذكرة تم بيعها لصندوق فيفا للتعليم. وسنفعل الشيء نفسه في كأس العالم 202، وسنطلب من جميع المشاركين في البطولة المساهمة أيضًا. حيث سيذهب نصف الـ100 مليون دولار أمريكي أو أكثر الذي سيكون جزءًا من هذا الصندوق مباشرة إلى برنامج فيفا لكرة قدم المدارس".

وأوضح "يمنح هذا المشروع الرائع الأطفال في 211 اتحادا عضوًا في فيفا حول العالم - وهو عدد أكبر من عدد البلدان الممثلة في الأمم المتحدة - الفرصة للحصول على التعليم باستخدام كرة القدم كمدرسة للحياة، واستخدام قيم كرة القدم من أجل نموهم وتعليمهم".

من جانبه، قال هيو إيفانز "هناك 250 مليون طفل لا يحصلون على التعليم الأساسي، كما أن استخدام فيفا هذه المنصة للتأكد من حصول أكثر من 100 ألف طفل على تعليم جيد أمر مؤثر جدًّا. لقد وصعنا هدفًا طموحًا يتمثل في جمع 100 مليون دولار أمريكي من أجل التعليم الجيد، وقد جمعنا بالفعل أكثر من 30 مليون دولار أمريكي".

وأشارإيفانز "يعمل أعضاء مجلسنا الاستشاري مثل آبل (ذا ويكند) وهيو جاكمان وشاكيرا وإيفانكا ترامب وسيرينا ويليامز، لتنفيذ مهمة مشتركة هدفها التأكد أن الجميع يملكون فرصة الوصول إلى التعليم الجيد".

وقال كاكا الفائز بكاس العالم 2002 مع منتخب البرازيل "تعاون منظمتين كبيرتين مثل فيفا وجلوبال سيتيزن، يجذب الانتباه ويضفي المصداقية والسلطة على مشروع مهم، كانت كرة القدم مهمة جدا في تعليمي ولعبت دورا كبيرا في حياتي، إن هذه منصة رائعة تسمح للأطفال والشباب بأن يحلموا".