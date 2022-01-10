مزرعة العجول بمدينة طور سيناء تستقبل 2000 رأس عجل صومالي حية

ستقبل ميناء الطور البحري بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، السفينة التوجولية (TRUST-1) وعلى متنها شحنة عجول صومالي حية بعدد 2000 رأس قادمة من ميناء مقديشو بالصومال لصالح مؤسسة مصر الخير.

وأنهت مديرية الطب البيطري، إجراءات نقل شحنة العجول الصومالي الحية، إلى مزرعة العجول بالمنطقة الصناعية بمدينة الطور، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري، إنه جرى نقل جميع العجول إلى المزرعة بطريقة أمنه عن طريق سيارات خاصة بنقل العجول، وذلك عقب تطعيمهم، وإجراء كافة الفحوصات البيطرية لهم، وجرى توفير كميات من العلف لهم داخل المزرعة، إضافة إلى توفير أطقم طبية لمتابعة العجول باستمرار.

وأكدت مديرة الطب البيطري في تصريح لـ"الشروق" اليوم، أنه من المقرر أن يجري توزيع هذه العجول على كافة المحافظات المصرية لبيها بسعر مدعم، وذلك عقب ذبحها على مراحل داخل المجزر الآلي بمدينة الطور، مع الحفاظ على الحصة المخصصة لمواطني جنوب سيناء.

وأشار إلى أن هذه الشحنة من العجول تعد الثانية التي يستقبلها ميناء الطور بعد إعادة التشغيل واستقبال السفن التجارية، وكانت عبارة عن شحنة عجول سودانية بعدد 1500 رأس عجل حي، وجرى توزيعهم على كافة محافظات مصر بالمنافذ التابعة لمؤسسة مصر الخير بسعر مدعم.