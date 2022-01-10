أمين اتحاد من أجل المتوسط: مصر إحدى الدول الرائدة في توطين تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر

قال السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إن المتوسط ثاني أكثر مناطق العالم تشهد زيادة في درجات الحرارة بعد القطب الجنوبي، منوهًا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة ليس ناتجًا عن سوء إدارة أو نشاط صناعي باعث للحرارة.



وأضاف كامل، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن منطقة شرق المتوسط تقع بين منطقتين مناخيتين مختلفتين وهو ما أدى إلى تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري، مؤكدًا أن مزيج الطاقة المصري يسير وفقًا للمعدلات العالمية.



وأشار إلى أن مصر تضم ثاني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم «بنبان»، وتستخدم الغاز الطبيعي كطاقة وسيطة أقل تلويثًا وإضرارًا للبيئة عن الوسائل التقليدية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت إحدى الدول الرائدة في توطين تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر.



ولفت أمين عام اتحاد من أجل المتوسط، إلى أن ما وصلت إليه مصر الآن يرجع إلى وجود قيادة سياسية ورؤية ثاقبة لتحقيق تنمية غير مسبوقة ومعدلات نمو مستقرة بإرادة منفردة، قائلًا إن مصر أكثر الدول احترامًا للالتزامات الدولية المرتبطة بتغير المناخ والاحتباس الحراري ومزيج الطاقة.



وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.