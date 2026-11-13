أمريكا: انتخاب الديمقراطية سيندي هولشر حاكمة جديدة لولاية كانساس

فازت الديمقراطية سيندي هولشر بمنصب حاكمة ولاية كانساس الأمريكية، متغلّبةً بفارق ضئيل على منافسها الجمهوري تاي ماسترسون، لتُبقي المنصب في قبضة حزبها وتعزّز سلسلة المكاسب الواسعة التي حققها الديمقراطيون على مستوى الولايات المتحدة.

كان الديمقراطيون قد ضمنوا أغلبية مناصب حكام الولايات الأمريكية للمرة الأولى منذ عقدين، حتى قبل حسم السباق المتقارب في ولاية كانساس. ورغم أن المرشحة الديمقراطية سيندي هولشر سارعت بإعلان فوزها فور انتهاء اقتراع الثلاثاء ، فإن وكالة أنباء أسوشيتد برس لم تحسم النتيجة لصالحها إلا يوم الخميس.

ووعدت هولشر، وهي عضوة في مجلس شيوخ الولاية، بوقف إنشاء مراكز بيانات جديدة، وتغلبت على سيل الأموال التي ضخها الجمهوريون لدعم ماسترسون، رئيس مجلس شيوخ الولاية الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري. وستخلف هولشر الحاكمة لورا كيلي، وهي ديمقراطية انتهت مدة ولايتها.

وقالت هولشر في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت يوم الثلاثاء، قبل يومين من إعلان النتيجة: "أرسل سكان كانساس رسالة واضحة مفادها أنهم يريدون أن تستمر ولايتنا في المضي قدمًا". وأضافت "لقد بدأ بالفعل العمل التحضيري لتولي القيادة".

ويظل ماسترسون الزعيم الجمهوري الأعلى في مجلس شيوخ كانساس. وقبل إعلان نتيجة الانتخابات، وعد بمواصلة الكفاح من أجل خفض ضرائب الممتلكات — وهو أكبر وعود حملته الانتخابية — ومن أجل مجتمعات أكثر أمانًا ومدارس أفضل.