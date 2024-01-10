مستشار وزير التموين يتوقع تراجع الذهب إلى مستويات 2500 جنيه

توقع الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، تراجع أسعار الذهب إلى مستويات بين 2700 ‏إلى 2800 جنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى انخفاضه عقب طرح الحكومة مبادرة الإعفاءات الجمركية من ‏مستويات 2950 إلى 2100 جنيه، بوقت سابق.‏

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى ‏البلد» مساء الثلاثاء، إلى تراجع الذهب لـ 3180جنيه مع ختام التعاملات المسائية، معقبا: «كل يوم الذهب ينخفض ‏من50 إلى 70 جنيها، ومن المتوقع جدا أن يعود إلى 2700 جنيه».‏

ورد على تساؤل الإعلامي أحمد موسى حول مدى إمكانية عودة الذهب إلى مستويات 2100 جنيه مجددا، قائلا: ‏‏«صعب لكن من الوارد جدا أن ينخفض إلى 2500 جنيه، إذا استمر التوجه نحو شراء شهادات الادخار البنوك ‏الحكومية ذات العائد الـ 27% بهذا المعدل».‏

وأضاف أن التوجهات نحو شراء الشهادات تمثل «ضربة قوية ومؤثرة للسوق السوداء وسعر الدولار»، مؤكدا أن ‏استمرار رفع معدلات الفائدة بالبنوك «ذات تأثير قوي للغاية على مختلف نواحي الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالقضاء ‏على استخدام الدولار كسلعة قابلة للتخزين».‏