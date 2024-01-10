مستشار وزير التموين يتوقع تراجع الذهب إلى مستويات 2500 جنيه

توقع الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، تراجع أسعار الذهب إلى مستويات بين 2700 إلى 2800 جنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى انخفاضه عقب طرح الحكومة مبادرة الإعفاءات الجمركية من مستويات 2950 إلى 2100 جنيه، بوقت سابق.
ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى تراجع الذهب لـ 3180جنيه مع ختام التعاملات المسائية، معقبا: «كل يوم الذهب ينخفض من50 إلى 70 جنيها، ومن المتوقع جدا أن يعود إلى 2700 جنيه».
ورد على تساؤل الإعلامي أحمد موسى حول مدى إمكانية عودة الذهب إلى مستويات 2100 جنيه مجددا، قائلا: «صعب لكن من الوارد جدا أن ينخفض إلى 2500 جنيه، إذا استمر التوجه نحو شراء شهادات الادخار البنوك الحكومية ذات العائد الـ 27% بهذا المعدل».
وأضاف أن التوجهات نحو شراء الشهادات تمثل «ضربة قوية ومؤثرة للسوق السوداء وسعر الدولار»، مؤكدا أن استمرار رفع معدلات الفائدة بالبنوك «ذات تأثير قوي للغاية على مختلف نواحي الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالقضاء على استخدام الدولار كسلعة قابلة للتخزين».