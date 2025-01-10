 تقرير: كبار مسئولي الجيش الإسرائيلي يطالبون بتصعيد القتال بالضفة - بوابة الشروق
الجمعة 10 يناير 2025 1:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تقرير: كبار مسئولي الجيش الإسرائيلي يطالبون بتصعيد القتال بالضفة

وكالات
نشر في: الجمعة 10 يناير 2025 - 1:02 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يناير 2025 - 1:02 م

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن كبار مسئولي الجيش الإسرائيلي يطالبون بتصعيد القتال في الضفة وإدخال الدبابات للتصدي للمقاومين.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن "ضباط كبار بالجيش يعتقدون أن الوقت حان للاحتواء النسبي للضفة وأنه من الضروري التصرف بعدوانية أكثر"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يعمل حاليا في مواقع عدة بالضفة الغربية مرتبطة بالهجوم القاتل الذي وقع في بلدة فندق.

وأشارت إلى أن "قوات الجيش دهمت قباطية قرب جنين التي انطلقت منها خلية المسلحين وفتشت منزل جعفر دباب"، بحسب تعبيرها.

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