تفاصيل حريق 4 مصانع بمنشية ناصر في القاهرة

تحقق النيابة العامة بالقاهرة، في حريق 4 مصانع لفرز وتدوير المخلفات البلاسيكية امتدد إلى عدد من المنازل بمنطقة الزرايب في منشية ناصر، والذي اندلع مساء أمس الخميس.

وطلبت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحريق للوقوف على ملابساته وأسبابه، وشكُلت لجنة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بالمصانع الأربعة، ومعرفة مدى السلامة والأمان وفقًا للبرتوكول المتبع.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملفات تراخيص المصانع الأربعة التي نشبت بها الحريق، واشتراطات الحماية المدنية، واستدعت النيابة المسئولين عن المصانع المتضررة للتحقيق بشأن مدى الالتزام باشتراطات السلامة المهنية، كما استدعت شهود العيان من الأهالي والعاملين بالمصانع الذين تواجدوا وقت نشوب الحريق.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى أن الحريق نشب في مصنع لفرز وتدوير المخلفات البلاستيكية الكائن في شارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب التابعة لحي منشية ناصر وامتد إلى 3 مصانع أخرى وعدد من المنازل، وتسبب الحريق في إصابة عدد من الأشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم يتأثر دير الأنبا سمعان بالحادث لبعده عن مكان الحريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد نشوب حريق بمصنع لفرز وتدوير المخلفات البلاستيكية امتد إلى 3 مصانع أخرى بمنطقة الزرايب في منشية ناصر، وانتقلت الأجهزة الأمنية بـ20 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه وعدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لحالات الطوارئ.

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربائي عن موقع الحريق تجنبًا لتفاقم الحريق وللحفاظ على سلامة المواطنين، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وسيطرت القوات على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.