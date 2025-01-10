تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهتي بتروجت أمام إنبي في الرابعة عصرًا على ملعب الكلية الحربية، فيما يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة مساءً على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.

ففي المباراة الأولى يسعى بتروجت لمواصلة نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، بعد الفوز على طلائع الجيش والجونة والتعادل مع نادي زد، محققًا 7 نقاط من أصل 9 في مبارياته الثلاث الأخيرة.

بينما يسعى نادي إنبي للبناء على التعادل الأخير للفريق أمام الأهلي، واستغلال الحالة النفسية للاعبين، بعد هذه النتيجة الإيجابية، خاصة وأن الفريق حقق انتصارًا وحيدًا في الموسم الحالي من الدوري مقابل 3 تعادلات و 3 هزائم.

ويحتل بتروجت، قبل مباراة اليوم، المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، وهو آخر مركز مؤهل لمرحلة المنافسة على اللقب، فيما يحتل إنبي المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

وفي المباراة الثانية، يسعى طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، لاستعادة الاتزان، بعد الخسارة الكبيرة في الجولة الماضية أمام حرس الحدود بنتيجة 3-0، ثم الفوز في دور الـ32 من كأس مصر بركلات الترجيح وبصعوبة أمام الأولمبي.

على الجانب الآخر، يبحث فريق سيراميكا عن فوز جديد يصعد به إلى صدارة الدوري، مشاركة مع الأهلي، ولو بشكل مؤقت، ومواصلة النتائج الجيدة للفريق في الموسم الحالي، حيث لم يخسر سوى مرة وحيدة أمام الأهلي في الجولة الأولى.

ويحتل سيراميكا كليوباترا، قبل مباراة اليوم، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن الأهلي المتصدر، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز المركز الثالث عشر، برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن المراكز التاسع.