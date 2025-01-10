شقيق أسير إسرائيلي بغزة: نطالب بالتوصل لاتفاق

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن شقيق درور أور المحتجز جثمانه في غزة مطالبته بالتوصل إلى اتفاق.

ولأكثر من مرة تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة مصرية قطرية أمريكية، جراء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مطالب من بينها منع عودة المقاومة إلى شمال غزة.

في المقابل، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من قطاع غزة ووقف تام للحرب، بغية القبول بأي اتفاق، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة إنه "كان من الممكن إعادة يوسف وحمزة الزيادنة أحياء لو تم التوصل إلى اتفاق مبكر"، مطالبين "نتنياهو وأصحاب القرار بتسريع المفاوضات لإعادة كل المختطفين فورا".

وأضافت: "لدينا فرصة تاريخية لإعادة المحتجزين لا ينبغي أن نضيعها".

ويوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن قوات من الجيش ومن جهاز الأمن الداخلي (شاباك) تمكنت من إعادة جثة الجندي الإسرائيلي يوسف الزيادنة بعد العثور عليها داخل نفق في منطقة رفح