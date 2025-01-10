إحالة المتغيبين بوحدات الرعاية في الشيخ زويد ورفح إلى التحقيق

أجرى الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، جولة مفاجئة تفقد خلالها عددًا من وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات في مدينتي الشيخ زويد ورفح، بهدف تحسين مستوى الأداء الطبي وضمان توافر الخدمات الصحية للمواطنين.

بدأت الجولة بزيارة مراكز الرعاية الصحية في الخروبة، قبر عمير، والظهير، واستُكملت بتفقد مركز الرعاية في البرث، قبل التوجه إلى مستشفى رفح. شملت الزيارة تفقد غرف الاستقبال، الصيدليات، غرف الكشف الطبي، والتأكد من توافر الأدوية، الأمصال، اللقاحات، والمستلزمات الطبية اللازمة.

وخلال الجولة، وجه وكيل الوزارة بإحالة جميع العاملين المتغيبين عن العمل إلى التحقيق، كما اختتم زيارته بالتوجه إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية بشكل منتظم.

وأكد الدكتور أحمد سمير بدر أن الزيارات المفاجئة تأتي في إطار حرص المديرية على تحسين جودة الخدمات الصحية، مشددًا على أهمية تواجد الفرق الطبية في أيام الجمعة والعطلات الرسمية لضمان تلبية احتياجات المرضى.