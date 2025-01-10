عمرو أديب: المواطنون مروا بأزمة اقتصادية طاحنة في السنوات الثلاث الماضية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفترة المقبلة يجب أن تشهد قدرة للمواطن من أن تمكنه قيمة الأموال التي بحوزته من الإنفاق بشكل أكبر.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن التداعيات الاقتصادية انعكست بشكل كبير على المواطن، وكل ما يشغله هو وضعه المعيشي.

وأشار أديب إلى أن الكثيرين في السوق حاليًّا باتوا لا يرفعون سعر السلعة لكنهم باتوا يعمدون للعمل على خفض جودتها بشكل ملحوظ، موضحًا أن المواطنين مروا بأزمة اقتصادية طاحنة في السنوات الثلاث الماضية.

ولفت إلى أن مصر شهدت تطورًا في البنية التحتية لكن هذا الأمر ليس العنصر الأهم للمواطنين، مؤكدا أن الشعوب ليست بالحكمة التي تتخليها الحكومات، وأن اليوم أهم من الغد بالنسبة للمواطن.

ونوه بأن الدولة في الفترة الماضية كانت تركز على عملية البناء على صعيد البنية التحتية، لكنه شدد على أنه آن الأوان بالاهتمام بما في يد المواطن.

وأكّد أن العبقرية في الحكم تتمثل في التوازن بين التنمية والإنسان، مشدّدا على أن المواطن ينظر إلى الأسعار التي ترتفع أكثر من مشروعات البنية التحتية يتف إنشاؤها.