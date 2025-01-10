هداف الدوري الجزائري على طاولة الأهلي

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن مراقبة النادي الأهلي عادل بولبينة مهاجم بارادو الجزائري، بعد عرضه على النادي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أضاف الكومي خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن النادي الأهلي تلقي ترشيحا للاعب من إحدى شركات التسويق، وتم عمل تقرير مفصل عن بولبينة ومنحه للسويسري مارسيل كولر المدير الفني.

أتم الكومي، إن عادل بولبينة من مواليد 2003، وهو هداف الدوري الجزائري في الموسم الحالي، حيث لعب 12 مباراة مع نادي بارادو ، سجل خلالهم 11 هدفا ليتربع على صدارة جدول ترتيب الهدافين حتي الآن.