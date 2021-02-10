مستشار الأمن القومي الأمريكي يرحب بإطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذول

رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بإطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذول، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «CNN عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وأعلنت عائلة الناشطة السعودية، اليوم الأربعاء، إفراج السلطات السعودية عنها. وغرّدت شقيقتها لينا عبر تويتر «تمّ الإفراج عن لجين»، مرفقة صورة مقربة لوجه أختها في المنشور.

واعتقلت الهذلول (31 عاما) مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، ما أثار ردود فعل دولية منددة.