أرسنال يتخطى وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

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فاز أرسنال على مضيفه وولفرهامبتون 1 /صفر. ضمن منافسات المرحلة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل المدافع البرازيلي جابرييل هدف المباراة الوحيد لأرسنال في الدقيقة 25.

وشهدت المباراة تعرض البرازيلي جابرييل مارتينيلي لاعب الأرسنال للطرد في الدقيقة 69 بعدما حصل على الإنذار الثاني في ظرف دقيقة واحدة بعد تدخلات قوية.

ورفع أرسنال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، الذي خاض 23 مباراة، ومبتعدا بفارق نقطة واحدة فقط خلف ويستهام صاحب المركز الرابع والذي خاض 24 مباراة، فيما لعب أرسنال 22 مباراة فقط.

على الجانب الأخر تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز الثامن.