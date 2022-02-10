وزير خارجية المجر: لم نطلب المزيد من القوات من الناتو

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صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بأن بلاده، العضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لم تطلب نشر المزيد من القوات التابعة للناتو على أراضيها لمواجهة أي عدوان روسي محتمل.

وأضاف: "لسنا بحاجة إلى قوات إضافية على أراضي المجر، فهناك بالفعل قوات للناتو في البلاد، اسمها الجيش المجري".

تجدر الإشارة إلى أن هناك حدودا مشتركة بين المجر وأوكرانيا.

وقال الوزير إن جيش بلاده لديه القدرة على ضمان أمن البلاد، مضيفا أنه لا يؤيد فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا لأنها "لن تكون مجدية".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء المجري اليميني فيكتور أوربان تجمعه علاقات طيبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقام أوربان بزيارة بوتين الأسبوع الماضي، وتركزت محادثاتهما على إمدادات الغاز الروسي.