ميناء دمياط يستقبل قمح وأخشاب زان وحديد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً أكد فيه، أن الميناء استقبال الميناء لـ16 سفينة، بينما غادرته 12 سفينة، ويصل بذلك إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء إلى 24 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 9174 طن، تشتمل على 8000 طن كسب فول صويا، و1174 طن أسمدة زراعية.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31225 طن، تشتمل على 11000 طن قمح و 2000 طن حديد، و558 طن خشب زان، و17667 طن سكر.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 328 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 172 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3250 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46129 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 97688 طنًا.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2558 طن قمح، متجهان إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4749 شاحنة.