حمدي الوزير يتعجب من انتقاد إعلانه ليك في الكيك: مرضى نفسيين

أعرب الفنان حمدي الوزير، من تعجبه من رد الفعل السلبي لظهوره بأحد الإعلانات المطبوعة بحركته الشهيرة في فيلم «قبضة الهلالي» الذي قدمه عام 1991 مع الفنانة ليلى علوي، وكتب بجوار صورته «ليك في الكيك؟».



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت: «في مرضى نفسيين.. الصورة لا علاقة لها بالتحرش، لكن في ناس فاضية معندهاش قدرة على القراءة والمعرفة».



وأشار إلى أنه قدّم «أخطر الأفلام التي تناقش قضية العنف ضد المرأة» لأكبر المخرجين في مصر، مستشهدًا بفيلمه «المغتصبون» مع الراحل سعيد مرزوق، و«التخشيبة» مع عاطف الطيب.



وأضاف: «عملت أخطر الأفلام والأدوار في السينما المصرية من غير ما ألمس زميلة مع الحفاظ على حيائها، أنا مدرك أن المرأة الأم والأخت والخطيبة والزوجة وأصل أي مجتمع في الدنيا».



وأثار الفنان حمدي الوزير، حالة كبيرة من الجدل، خلال الساعات الماضية، بعد ظهور في إعلانات بالشوارع بحركته الشهيرة في فيلم «قبضة الهلالي» الذي قدمه عام 1991 مع الفنانة ليلى علوي.