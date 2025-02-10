برومو مسلسل حكيم باشا يتجاوز 4 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة

تجاوز البرومو الترويجي لمسلسل "حكيم باشا"، للفنان مصطفى شعبان حاجز 4 ملايين مشاهدة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر إذاعته ضمن السباق الرمضاني 2025.



ويسلط المسلسل الضوء على تجارة الآثار في حبكة فنية درامية؛ ما جعل الجمهور يتفاعل مع البرومو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب مصطفى شعبان نخبة من الفنانين، من بينهم دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه على قنوات الشركة المتحدة خلال شهر رمضان المقبل.