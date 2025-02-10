شولتس: الاتحاد الأوروبي يستطيع التصرف خلال ساعة إذا فرضت أمريكا رسوم جمركية

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي يستطيع "التصرف خلال ساعة" إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية على البضائع الأوروبية.

وفي مناظرة تلفزيونية مع منافسه المحافظ فريدريش ميرتس قبل الانتخابات المقررة في 23 فبراير/شباط، قال شولتش إن استراتيجيته للتعامل مع الرئاسة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب شملت "كلمات واضحة ومحادثات ودية".

وتابع "يجب ألا نخدع أنفسنا. ما يقوله الرئيس الأمريكي هو ما يعنيه".

من جانبه، دعا ميرتس – الذي يتصدر تحالفه المسيحي المحافظ أحدث استطلاعات الرأي بنحو 30٪- إلى استراتيجية أوروبية مشتركة، مؤكدا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يرد على ترامب على قدم المساواة.

كانت المفوضية الأوروبية قد حذرت ترامب من إن " الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة على أي شريك تجاري يفرض رسوما غير عادلة أو تعسفية على سلع التكتل ".وأكد المتحدث "علاقتنا التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة هي الأكبر في العالم. هناك الكثير على المحك."



كان ترامب قد أعلن أول أمس الجمعة إنه يعتزم إعلان فرض رسوم جمركية على كثير من الدول الأسبوع المقبل ، في تصعيد كبير لحربه التجارية.

ولم يحدد ترامب الدول التي ستُفرض عليها الرسوم الجمركية لكنه أشار إلى أن هذا سيكون مسعى واسع النطاق قد يساهم أيضا في حل مشكلات الموازنة الأمريكية.