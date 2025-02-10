سفيرة الاتحاد الأوروبي: نركز على تعزيز التعاون مع مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

أعربت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بمصر، عن أملها في زيادة الدعم الاقتصادي المقدم لمصر، مؤكدة على أهمية تحقيق نتائج ملموسة لهذا الدعم، بحيث ينعكس إيجابا على حياة المواطنين.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، إلى وجود فرص كبيرة للتعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، مشددة أن «هناك فرص كبيرة جدًا في مصر يجب العمل عليها بقوة».

وأكدت أن هناك ملفات أخرى أكثر أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مثل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم النمو الاقتصادي الذي يضمن مستقبلا أفضل للمواطنين.

وأوضحت أن الهجرة غير الشرعية إلى أوربا لها أسباب اقتصادية وسياسية، مؤكدة أن من الضروري التركيز على معالجة هذه الأسباب في جميع أنحاء العالم.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع مصر خلال الفترة المقبلة على معالجة الملفات الحيوية، ولاسيما تلك المتعلقة بتحقيق الأمن والاستقرار ووقف الحروب وتحقيق النمو الاقتصادي.