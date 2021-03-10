لاعبو وادي دجلة يتوجون بـ 20 كأسا في التنس

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واصل أبطال وادى دجلة برياضة التنس إنجازاتهم بالتتويج بـ20 كأس ببطولات الجمهورية التي أقيمت ضمن منافسات المجمع الآول تحت اشراف الاتحاد المصري للتنس وتم تنظيم البطولات خلال شهرى فبراير ومارس على ملاعب السليمانية والامن المركزي والتوفيقية.

وفاز أبطال وادى دجلة بـ9 كؤوس للمركز الاول وبـ6 كؤوس للمركز الثاني وبـ5 كؤوس للمركز الثالث.

فقد توج اللاعب كريم أبراهيم بكأس المركز الاول ضمن منافسات فردي الرجال ببطولة التوفيقية وحصدت اللاعبة مريم خالد كأس المركز الاول ضمن منافسات فردي 18 سنة للناشئات ببطولة التوفيقية GA، فيما توجت أيضاً بكأس المركز الاول فى منافسات الزوجي بنفس البطولة.

كما حققت ملك عادل كأس المركز الاول ضمن منافسات فردي 18 سنة للناشئات ببطولة السليمانية G2 وتوجت أيضاً بكأس المركز الاول فى منافسات الزوجي بنفس البطولة.

أما اللاعب على حازم فقد توج بكأس المركز الاول ضمن منافسات فردي الرجال ببطولة الامن المركزي G2. كما توجت اللاعبة هنا ايمن بكأس المركز الاول ضمن منافسات الفردي 18 سنة للناشئات ببطولة الامن المركزي G2، وأيضا حصدت كأس المركز الاول فى منافسات الزوجي بنفس البطولة.

أما اللاعبة حبيبة يسري فقد حققت كأس المركز الثاني ضمن منافسات تحت 18 سنة ببطولة السليمانية G2.

وحقق اللاعب مصطفي نور الدين كأس المركز الثاني ضمن منافسات الزوجي تحت 18 سنة ببطولة الامن المركزي G2 وتوج اللاعب مصطفي نور الدين بكأس المركز الثاني ضمن منافسات الزوجي تحت 18 سنة ببطولة الامن المركزي G2.

ونالت اللاعبة لجين محمد كأس المركز الثاني ضمن منافسات الزوجي تحت 18 سنة ببطولة الامن المركزي G2.

كما حقق اللاعب على حازم كأس المركز الثالث - ضمن منافسات فردي الرجال ببطولة الامن السليمانية G2. وحصد اللاعب مصطفي نور الدين كأس المركز الثالث ضمن منافسات الفردي تحت 18 سنة ببطولة الامن المركزي G2 وحققت اللاعبة دانه سامح كأس المركز الثالث ضمن منافسات زوجي السيدات ببطولة الامن المركزي G2