انسحاب وزيرين من حكومة الدبيبة

أعلن وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة ووزير الدولة لشؤون الهجرة أجديد معتوق بحكومة "الوحدة الوطنية" الليبية احترامهما للقرار الصادر عن مجلس النواب بتكليف حكومة جديدة.

وأكد الوزيران، خلال كلمتين متلفزتين صباح اليوم الخميس، جاهزيتهما لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارتيهما.

يأتي ذلك فيما لا يزال رئيس هذه الحكومة عبد الحميد الدبيبة مصرا على عدم تسليم مهامه إلا لحكومة منتخبة.

وعلى الجانب الآخر، يؤكد رئيس الحكومة المكلفة من جانب مجلس النواب فتحي باشاغا أحقيته بالسلطة، وطالب رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة عدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة الليبية، وعدم تغيير أو إنشاء أية مراكز قانونية إلا بعد إذن مسبق منه.