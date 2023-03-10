أردوغان: إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا 14 مايو المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، أنه وقع مرسوما رئاسيا لتبكير موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتقام يوم 14 مايو المقبل.



وسوف يصبح موعد الانتخابات رسميا عندما يقر المجلس الأعلى للانتخابات قرار الرئيس. ومن المتوقع أن يؤكد المجلس الموعد بعد فترة قصيرة من نشر المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية غدا السبت.



وقال أردوغان في تصريحات نقلها التلفزيون من القصر الرئاسي بأنقرة "ليكن هذا القرار مفيدا لبلادنا ولشعبنا".



وكان من المقرر إجراء الانتخابات يوم 18 يونيو المقبل.



ومن الأسباب التي استشهد بها أردوغان لتبكير موعد الانتخابات موسم الحج وعطلات المدارس واختبارات القبول بالجامعات التي تتزامن في منتصف يونيو.



وثارت تكهنات بتأجيل الانتخابات بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق البلاد قبل أكثر من شهر.



وقال أردوغان "ليس لدينا وقت لنهدره"، مضيفا أن حكومته تريد التركيز على إعادة بناء المنطقة التي ضربها الزلزال والتعويض عن "الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي نتجت عن الزلزال".